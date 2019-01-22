Движение по красной линии метро останавливалось из-за сидевшего на рельсах человека

22 Янв. 20:55 2019-01-22T20:55:57+03:00

Движение по красной ветке метро останавливалось из-за сидевшего на рельсах мужчины. Фото: Стоп-кадр с видео/ vk.com/spb_today

Изменить размер текста: A A

Вечером, в самый разгар часа пик, когда большинство петербуржцев ехало домой с работы, на красной ветке метрополитена произошло ЧП. Около половины восьмого вечера в тоннелях на подъезде к «Политехнической» встали поезда. Причина оказалось не самой банальной.

- Мужчина решил присесть и отдохнуть на рельсах, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как и зачем молодой человек оказался на путях – неизвестно, но понервничать пришлось всем: и машинисту, видевшему неожиданное препятствие при выезде из тоннеля и пассажирам застрявших поездов.

На "Политехнической" мужчина сидит на рельсах.Из-за странного петербуржца движение по красной ветке метро останавливалось в вечерний час пик. Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Впрочем, работники подземки быстро обесточили контактный рельс и вытащили нарушителя спокойствия на перрон, где его уже ждали сотрудники полиции.

Примерно через 15 минут движение было восстановлено, сейчас подземка работает в обычном режиме. Причины, которые побудили спрыгнуть человека на рельсы, выясняют сотрудники управления на метрополитене.