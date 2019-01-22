«Зенит» проиграл «Локомотиву» в первом матче 2019 года

22 Янв. 23:33 2019-01-22T23:36:41+03:00

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Новый год начался с поражения для сине-бело-голубых. 22 января петербуржцы проиграли «Локомотиву» на товарищеском турнире, который стартовал днем ранее в Дохе. Матч закончился со счетом 3:1. Единственный мяч «Зенита» забил Эмилиано Ригони на 85-й минуте. В команде противника отличились Федор Смолов, Антон Миранчук и Алексей Миронов. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

— Отрицательные эмоции после матча, проигрывать никому не хочется. Но таков футбол, если допускаешь ошибки, то пропускаешь, - сказал после игры полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. - Нужно разобрать матч, посмотреть. Это не просто товарищеская игра, а официальный турнир, где нужно было выигрывать. Впереди еще два матча, которые мы постараемся выиграть и победить в турнире.

25 января петербуржцы сразятся со «Спартаком», а 28 января – с «Ростовом». Спустя несколько дней после этого спортсменов ждут сборы в Италии.