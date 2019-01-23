«Редкий снимок»: Космонавты показали, каким они видят Петербург

СЕГОДНЯ 00:36 2019-01-23T00:36:58+03:00

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Красотой Петербурга можно любоваться бесконечно. В очередной раз это доказали российские космонавты. Они опубликовали фотографию города на Неве, снятую с борта Международной космической станции. Как рассказывают сотрудники организации, редкий снимок удалось сделать космонавту Олегу Кононенко. Они отмечают, что поймать такой кадр – большая удача.

- Помимо того, что город часто находится в пасмурном «настроении», траектория полета МКС не затрагивает широту, на которой расположена северная столица России. Поэтому для космонавтов сфотографировать Петербург - это очень сложная задача., - объясняют в «Роскосмосе».

Снимок появился в Инстаграме «Роскосмоса» вечером 22 января. Буквально за несколько часов он собрал 11 тысяч «лайков». В комментариях пользователи передают привет космонавтам и благодарят за фотографию.

- Привет из Питера ребятам на станции и спасибо, что делятся с нами такой красотой! – пишут они.

Как рассказали сотрудники музея истории Петербурга, в предыдущий раз удача улыбнулась космонавту Сергею Рыжикову. Ему тоже удалось поймать Северную столицу в объектив. Было это почти год назад - 28 марта.