2019-01-23T07:58:33+03:00
Общество

Погода на 23 января в Петербурге: Облачно, с прояснениями

В среду в Северной столице подует южный ветер
Лилия КОЗЛОВА
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Погода в среду 23 января в ПетербургеПогода в среду 23 января в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Ночи в Петербурге вновь выдались холодными. Утром в среду, 23 января, на улице стоит 17-градусный мороз, Луна светит, словно немного в тумане, снег не падает с неба. На дорогах все тот же гололед, поэтому автомобилисты едут аккуратно, стараясь удержаться на дороге. Днем в Северной столице снова немного потеплеет.

- Температура воздуха днем поднимется до минус 7-9 градусов. Вполне комфортное пребывание на улице будет создавать слабый юго-западный ветер. Небо будет облачным, но ожидаются прояснения, - сообщает гидрометцентр Петербурга.

Если ночь прошла без осадков, то днем в среду ожидается небольшой снег, который продолжит падать и в четверг, 24 января. Такие ночные морозы, с потеплением днем продлятся еще до конца недели. Вполне вероятно, что ближе к февралю они уже спадут.

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