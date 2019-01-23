Погода на 23 января в Петербурге: Облачно, с прояснениями

СЕГОДНЯ 07:58 2019-01-23T07:58:33+03:00

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Ночи в Петербурге вновь выдались холодными. Утром в среду, 23 января, на улице стоит 17-градусный мороз, Луна светит, словно немного в тумане, снег не падает с неба. На дорогах все тот же гололед, поэтому автомобилисты едут аккуратно, стараясь удержаться на дороге. Днем в Северной столице снова немного потеплеет.

- Температура воздуха днем поднимется до минус 7-9 градусов. Вполне комфортное пребывание на улице будет создавать слабый юго-западный ветер. Небо будет облачным, но ожидаются прояснения, - сообщает гидрометцентр Петербурга.

Если ночь прошла без осадков, то днем в среду ожидается небольшой снег, который продолжит падать и в четверг, 24 января. Такие ночные морозы, с потеплением днем продлятся еще до конца недели. Вполне вероятно, что ближе к февралю они уже спадут.