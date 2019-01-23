Губернаторские и муниципальные выборы 2019 года в Петербурге пройдут в один день
В 2019 году жителям Петербурга предстоят выборы правительства – губернатора и глав муниципальных округов. По словам главы администрации временно исполняющего обязанности градоначальника Северной столицы Александра Беглова, кандидата в вице-губернаторы Любови Совершаевой, состоятся эти два события в один день.
- Не буду лукавить, этот вопрос рассматривается, - рассказала Совершаева о возможности того, что выборы будут «разведены». – Но все же мы идем этим путем, - добавила глава аппарата на встрече с фракцией КПРФ, передает ЗакС.Ру.
Как отметила кандидат в вице-губернаторы, в бюджете региона не заложены расходы на проведение выборов в разные дни. Для этого, подчеркнула Совершаева, потребуется изменять действующее законодательство.
Напомним, что в Петербурге выборы губернатора и муниципальные должны пройти в сентяюре 2019 года.