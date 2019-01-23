2019-01-23T08:26:37+03:00
Политика

Губернаторские и муниципальные выборы 2019 года в Петербурге пройдут в один день

Об этом заявила кандидат в вице-губернаторы Северной столицы Любовь Совершаева
Лилия КОЗЛОВА
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Губернаторские и муниципальные выборы 2019 года в Петербурге пройдут в один деньГубернаторские и муниципальные выборы 2019 года в Петербурге пройдут в один деньФото: Иван МАКЕЕВ
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В 2019 году жителям Петербурга предстоят выборы правительства – губернатора и глав муниципальных округов. По словам главы администрации временно исполняющего обязанности градоначальника Северной столицы Александра Беглова, кандидата в вице-губернаторы Любови Совершаевой, состоятся эти два события в один день.

- Не буду лукавить, этот вопрос рассматривается, - рассказала Совершаева о возможности того, что выборы будут «разведены». – Но все же мы идем этим путем, - добавила глава аппарата на встрече с фракцией КПРФ, передает ЗакС.Ру.

Как отметила кандидат в вице-губернаторы, в бюджете региона не заложены расходы на проведение выборов в разные дни. Для этого, подчеркнула Совершаева, потребуется изменять действующее законодательство.

Напомним, что в Петербурге выборы губернатора и муниципальные должны пройти в сентяюре 2019 года.

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