Ночью на юге Петербурга загорелось общежитие
В общежитии Московского района на Яковлевском переулке в Петербурге произошел пожар. Огонь воспламенился уже ночью, 23 января, когда большинство людей спали. Спасателям понадобилось два часа для того, чтобы ликвидировать опасность.
- Ночью около 00:46 часов 23 января на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме 8 по Яковлевскому переулку Московского района Петербурга. Прибывшие на место пожарные увидели пламя в подвальном помещении пятиэтажного общежития, - сообщает МЧС города на Неве.
Огонь успел охватить 12 квадратных метров площади. Спасатели в составе 19 человек, заручившись пятью единицами спецтехники, приступили к пожару. В течение двух часов огонб был полностью ликвидирован.
Сообщении о погибших или пострадавших не поступало. Что послужило причиной пожара, установят специалисты.