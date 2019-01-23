2019-01-23T08:53:03+03:00
Происшествия

Ночью на юге Петербурга загорелось общежитие

Два часа спасатели ликвидировали пожар в Московском районе
Лилия КОЗЛОВА
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В ночь на среду на юге Петербурга произошел пожар в общежитииВ ночь на среду на юге Петербурга произошел пожар в общежитииФото: Олег ЗОЛОТО
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В общежитии Московского района на Яковлевском переулке в Петербурге произошел пожар. Огонь воспламенился уже ночью, 23 января, когда большинство людей спали. Спасателям понадобилось два часа для того, чтобы ликвидировать опасность.

- Ночью около 00:46 часов 23 января на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме 8 по Яковлевскому переулку Московского района Петербурга. Прибывшие на место пожарные увидели пламя в подвальном помещении пятиэтажного общежития, - сообщает МЧС города на Неве.

Огонь успел охватить 12 квадратных метров площади. Спасатели в составе 19 человек, заручившись пятью единицами спецтехники, приступили к пожару. В течение двух часов огонб был полностью ликвидирован.

Сообщении о погибших или пострадавших не поступало. Что послужило причиной пожара, установят специалисты.

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