Коммунисты требуют наказывать за оскорбления и насмешки над блокадниками

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-23T09:57:10+03:00

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Жители Петербурга, особенно те, кто родились в этом героическом городе, очень чтят память людей, погибших в блокаду, а также тех, кто стоял до конца и смог выжить в это тяжелое время, отстаивая Ленинград. Разумеется, многих возмущают саркастичные шутки об истории города, особенно когда это касается блокады. Однако коммунисты потребовали, чтобы за оскорбление и насмешки над жителями осадного города виновных наказывали по закону.

- За последние годы мы были свидетелями целого ряда выпадов или неуместных шуток в отношении блокадников. Все эти выходки встречают жесткое и единодушное сопротивление общественности, но продолжаются время от времени и не несут правовых последствий для инициаторов. Накануне 75-летия со дня снятия фашистской блокады Ленинграда, мы требуем подготовить и принять федеральный или хотя бы региональный закон «Об ответственности за оскорбление и высмеивание трагедии и подвига блокадного Ленинграда», - заявил исполнительный секретарь ЦК Компартии Коммунисты России и житель Петербурга Сергей Малинкович.

Коммунист напомнил о рекламных футболках сети «Бургер Кинг» с надписью «Ты не умрешь с голоду в этом городе», а также назвал издевательским фильм-комедию «Праздник», в котором «кинорежиссер позволил себе смеяться над суками жителей блокадного города».

С идеей законопроекта коммунисты обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову. Предполагается, что наказание будет зависеть от тяжести провинности – от штрафов до заключения под стражу до трех лет.