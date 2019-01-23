Массовое ДТП перекрыло движение на трассе «Кола»
Утром в среду, 23 января, сотрудникам дорожной полиции пришлось перекрыть движение по автомобильной трассе «Кола» в Ленобласти. Причина тому массовое ДТП, которое произошло на 385 километре дороги Вологда – Тихвин – «Кола». Участниками аварии стали четыре автомобиля. Один человек пострадал.
- Движение по трассе «Кола» полностью перекрыто с 8:50 утра среды, 23 января, - сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На участке дороги рядом с деревней Совхозный в Бокситогорском районе Ленобласти в ДТП попали сразу четыре автомобиля. Участниками аварии стали две грузовые машины и две легковушки. После удара все автомобили «раскидало» по дороге так, что они перекрыли все полосы движения.
По официальным данным, в аварии пострадал один человек. Степень полученных им повреждений не уточняется, причина ДТП тоже. На данный момент на месте ЧП находятся представители подрядной организации, которые обслуживают дорогу.