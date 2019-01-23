После неудачного обрезания пятилетний мальчик из Петербурга потерял много крови

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-23T11:18:14+03:00

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Следуя традициям, семья из Киргизии, которая проживает в Петербурге, решила сделать своему маленькому сыну обрезание. Нашли какого-то «врача», который принимал на дому в центре города. Однако процедура прошла крайне неудачно. После такого хирургического вмешательства пятилетний ребенок оказался в детской больнице с большой потерей крови.

- Ночью в понедельник, 22 января, около 02:04 мать мальчика из Киргизии привезла ребенка в городскую больницу №5 имени Филатова в Петербурге, - сообщают «Невские новости». – Врачи установили, что у пятилетнего мальчика большая кровопотеря и анемия второй степени.

Позже выяснилось, что 31-летний отец ребенка вечером 20 января приехал с сыном в квартиру на Спасском переулке Адмиралтейского района города на Неве, в которой некий «врач» сделал мальчику обрезание по мусульманским канонам. Имел ли этот человек медицинское образование для того, чтобы проводить хирургические операции, не уточняется. Однако последствия после обрезания оказались крайне неудачные.

Теперь по факту инцидента проводится проверка.