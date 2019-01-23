2019-01-23T11:40:59+03:00
Общество

Поезда Петербург-Москва изменят расписание весной 2019 года

Задержки движения будут связаны с реконструкцией нескольких станций между городами
Лилия КОЗЛОВА
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Поезда Петербург-Москва изменят расписание на апрель и май 2019 годаПоезда Петербург-Москва изменят расписание на апрель и май 2019 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Весной 2019 года поезда, курсирующие между Петербургом и Москвой, изменят свое расписание. Это произойдет в апреле и мае. Теперь отправляться из Северной столицы составы будут на несколько минут раньше, а прибывать в город на Неве позже.

- В расписание движения поездов Петербург-Москва и обратно, курсирующих с 15 по 26 апреля и с 13 по 24 мая, внесены изменения, - сообщает пресс-служба Октябрьской дороги.

Временные неудобства будут связаны с работами по реконструкции на станциях Торфяное и Решетниково, которые располагаются на линии между двумя российскими столицами.

Так, изменения во времени отправления коснутся поездов №49, 107/139, 121/135, 131/145 и 259 – как правило, они будут уходить от Петербурга на 20-25 минут раньше. Отправление поездов от Москвы в город на Неве №38, 90, 110, 190, 280, 338/348, 434, 722, 820 и 7104 будет позже. Время изменено в среднем на 40 минут.

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