Дороги Петербурга посыпали 150 тоннами гранитной крошки

СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-23T12:21:30+03:00

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Зима 2019 года в Петербурга выдалась снежная. Толстые сантиметры осадков, выпавшие на улицы города, сделали дороги скользкими. Для того, чтобы петербуржцам было проще передвигаться по тротуарам, власти города решили отказаться от соли и других реагентов, и прибегнуть к использованию гранитной крошки. За вторник, 22 января, улицы посыпали 150 тоннами крошки в центре Петербурга.

- Мы начали работать с гранитной крошкой по тротуарам в центральной части города. Вчера, 22 января, мы израсходовали порядка 150 тонн. Это были посыпаны пешеходные зоны на Невском проспекте, Литейном проспекте и Кирочной улице, - рассказал председатель комитета по благоустройству администрации города на Неве Владимир Рублевский корреспондентку «Комсомольская правда в Петербурге».

В мороз улицы Петербурга будут обрабатывать гранитной крошкойФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Работа с гранитной крошкой в Северной столице началась по поручению временно исполняющего обязанности градоначальника Александра Беглова. Как отметил чиновник, крошка лучше всего подходит для гололеда в морозные температуры.

- Погода позволяет использовать крошку. Есть накат, морозец, поэтому крошка очень хорошо «впаивается». Когда температура пойдет на оттепель, от нее будет хороший эффект. Когда переходы с ноля на плюс, то она эффекта не имеет. А вот когда есть зимний снежок и накат, то она очень хорошо идет, - отметил Рублевский.

Чиновники рассказали, зачем посыпают дороги гранитной крошкой.

По словам председателя комитета, в среду, 23 января, работа с крошкой продолжится. Планируется обработать тротуары Петроградского района по основным магистралям – Каменоостровский и Большой проспекты. На Васильевском острове гранитной крошкой посыпят Средний и Большой проспекты. В Центральном районе те улицы, которые уже обработали, будут поддерживать в течение зимы.