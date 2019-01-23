2019-01-23T12:21:30+03:00
Общество

Дороги Петербурга посыпали 150 тоннами гранитной крошки

Председатель комитета по благоустройству Северной столицы рассказал о плюсах борьбы с гололедом [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
150 тонн гранитной крошки 22 января высыпали на улицы Петербурга150 тонн гранитной крошки 22 января высыпали на улицы ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Зима 2019 года в Петербурга выдалась снежная. Толстые сантиметры осадков, выпавшие на улицы города, сделали дороги скользкими. Для того, чтобы петербуржцам было проще передвигаться по тротуарам, власти города решили отказаться от соли и других реагентов, и прибегнуть к использованию гранитной крошки. За вторник, 22 января, улицы посыпали 150 тоннами крошки в центре Петербурга.

- Мы начали работать с гранитной крошкой по тротуарам в центральной части города. Вчера, 22 января, мы израсходовали порядка 150 тонн. Это были посыпаны пешеходные зоны на Невском проспекте, Литейном проспекте и Кирочной улице, - рассказал председатель комитета по благоустройству администрации города на Неве Владимир Рублевский корреспондентку «Комсомольская правда в Петербурге».

В мороз улицы Петербурга будут обрабатывать гранитной крошкой Фото: Олег ЗОЛОТО

В мороз улицы Петербурга будут обрабатывать гранитной крошкойФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Работа с гранитной крошкой в Северной столице началась по поручению временно исполняющего обязанности градоначальника Александра Беглова. Как отметил чиновник, крошка лучше всего подходит для гололеда в морозные температуры.

- Погода позволяет использовать крошку. Есть накат, морозец, поэтому крошка очень хорошо «впаивается». Когда температура пойдет на оттепель, от нее будет хороший эффект. Когда переходы с ноля на плюс, то она эффекта не имеет. А вот когда есть зимний снежок и накат, то она очень хорошо идет, - отметил Рублевский.

Чиновники рассказали, зачем посыпают дороги гранитной крошкой.

По словам председателя комитета, в среду, 23 января, работа с крошкой продолжится. Планируется обработать тротуары Петроградского района по основным магистралям – Каменоостровский и Большой проспекты. На Васильевском острове гранитной крошкой посыпят Средний и Большой проспекты. В Центральном районе те улицы, которые уже обработали, будут поддерживать в течение зимы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Движение по улице Васенко будет ограничено до середины мая
Поезда Петербург-Москва изменят расписание весной 2019 года
После неудачного обрезания пятилетний мальчик из Петербурга потерял много крови
Массовое ДТП перекрыло движение на трассе «Кола»
Коммунисты требуют наказывать за оскорбления и насмешки над блокадниками
Писатель-фантаст Михаил Ахманов умер в Петербурге
Ночью на юге Петербурга загорелось общежитие
Губернаторские и муниципальные выборы 2019 года в Петербурге пройдут в один день
Погода на 23 января в Петербурге: Облачно, с прояснениями
«Редкий снимок»: Космонавты показали, каким они видят Петербург
«Зенит» проиграл «Локомотиву» в первом матче 2019 года
Школьница, которую облили спиртом и подожгли подростки, выписалась из больницы
Суд оправдал подозреваемых по делу о нападении на омоновцев-инкассаторов в Мурино
Движение по красной линии метро останавливалось из-за сидевшего на рельсах человека
Парковка на 542 улицах ограничена для удобства уборки снега
Беглов приехал с инспекцией в Сестрорецк
Петербург встал в девятибалльных пробках
Депутаты просят установить пункты для обогрева бездомных
В метро объяснили, почему поезда ходят не по своей линии
В Рыбацком маршрутка врезалась в самосвал
Портрет Ахматовой, написанный при жизни поэтессы, выставят на торги за рубль