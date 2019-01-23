Движение по улице Васенко будет ограничено до середины мая

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-23T12:46:30+03:00

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Специалисты АО «Теплосеть Петербурга» преступили к последнему этапу реконструкции тепломагистрали «Полюстровская». Работы продлятся до четвертого квартала 2019 года. В связи с этим движение по улице Васенко Калининского района Северной столицы будет ограничено практически до конца весны.

- По улице Васенко между Федосеенко и Замшиной специалисты занимаются заменой 458 метров старого трубопровода на новый. Для того, чтобы работы были выполнены качественно и в срок, до середины мая 2019 года на участке от дома 12 по улице Васенко до переулка Усыскина будет действовать ограничение движения, - сообщила пресс-служба «Теплосети».

Всего в рамках проекта планируется заменить 922 метров старого трубопровода от Кондратьевского проспекта до Замшиной улицы. Реконструкция тепломагистрали позволит существенно повысить надежность теплоснабжения 677 зданий Калининского района.