СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-23T13:41:51+03:00

В Петербурге открылся музей блокадной медицины Фото сделано в Ленинграде во время войны. Предоставлено КП-Санкт-Петербург

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Утром в среду, 23 января, на Старорусской улице в Петербурге открылся музей медицины блокадного Ленинграда. Музей создан в лечебно-диагностическом реабилитационном и научном центре для жителей и ветеранов осажденного города. На церемонии открытия присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

- Наша мечта сбылась - теперь в нашем городе есть такой музей. Это очень почетно - сохранять память о врачах, санитарах, медицинских сёстрах, которые трудились в блокадном Ленинграде. Они сделали самое главное - не допустили эпидемии. Город жил, боролся и победил, - сказал градоначальник.

Во время войны и блокады врачи, ученые, преподаватели мужественно оставались на своих постах. Поликлиники не прекращали работать, врачи ходили на вызовы по домам, на предприятиях были открыты специальные медсанчасти.

Музей медицины блокадного города открылся в центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн. Во время войны здесь работал 51-й эвакогоспиталь, где лечили бойцов Ленинградского и Волховского фронтов.