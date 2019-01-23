2019-01-23T14:10:20+03:00
Происшествия

Житель Ленобласти забил до смерти сожительницу, которая отказалась готовить ему ужин

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности
Степан СТЕПАНОВ
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В Ленобласти задержан мужчина, забивший до смерти свою сожительницу.В Ленобласти задержан мужчина, забивший до смерти свою сожительницу.
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В Тосненском районе Ленобласти предъявлено обвинение 43-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве сожительницы. Тело 30-летней женщины было обнаружено в квартире одного из домов на Первомайской улице в городе Никольское, где они проживали, об этом сообщает СУ СКР по Ленинградской области.

По версии следствия, трагедия произошла вечером 13 января 2019 года. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- 43-летний сожитель погибшей был задержан и полностью изобличен в содеянном, - отметили следователи. - Известно, что в ту ночь они выпивали по случаю дня рождения женщины.

Не обошлось без конфликта, который и закончился вот так печально.

- В ходе конфликта из-за отказа женщины приготовить ужин мужчина избил ее руками и ногами по голове и телу - от полученных телесных повреждений она скончалась на месте, - добавили в СК. - Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

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