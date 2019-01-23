2019-01-23T14:31:08+03:00
Общество

Петербургский суд вернул иск уфимки к «ВКонтакте»

Истица требует от социальной сети 100 тысяч рублей за разглашение личной информации
Лилия КОЗЛОВА
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Суд Петербурга рассмотрит иск жительницы Уфы к социальной сети "ВКонтакте" Фото: архив "КП"Суд Петербурга рассмотрит иск жительницы Уфы к социальной сети "ВКонтакте" Фото: архив "КП"
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Координатор штаба «Навального» в Уфе Лилия Чанышева продолжит бороться с социальной сетью «ВКонтакте». Петербургский городской суд отменил решение Смольнинского суда о возврате женщине искового заявления. Дело будет возвращено для рассмотрения со стадии принятия.

- Городской суд удовлетворил жалобу Лилии Чанышевой, в которой она просила отменить предыдущее решение и обязать суд рассмотреть заявление, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что жительница Уфы в октябре 2018 года пожала иск к социальной сети «ВКонтакте» о возмещении морального вреда в размере 100 тысяч рублей за разглашение ее личных данных правоохранительным органам, минуя все обязательные процедуры. В декабре прошлого года Смольнинский районный суд вернул исковое заявление, сославшись на нарушение требований при оформлении заявления.

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