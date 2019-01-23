2019-01-23T14:39:38+03:00
Происшествия

Во Всеволжске начнется суд над 40-летним мужчиной, совращавшего мальчиков

Он обвиняется в трех эпизодах преступлений
Степан СТЕПАНОВ
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В Ленобласти будут судить мужчину, развращавшего маленьких мальчиков.В Ленобласти будут судить мужчину, развращавшего маленьких мальчиков.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следственный комитет Ленобласти завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних мальчиков.

Первый эпизод, в котором подозревают жителя Всеволжска, датируется 30 августа 2017 года. Обвиняемый познакомился с 11-летним мальчиком и отвез его на озеро Червонное в поселке Ольшаники Выборгского района.

- На берегу, используя беспомощное состояние ребенка, мужчина совершил в отношении него действия сексуального характера, - отметили в СУ СКР по Ленобласти. - Также была установлена причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений ранее.

Так, на своей съемной квартире в Новом Девяткино Всеволожского района в марте 2018 года мужчина подверг сексуальному насилию двух 12-летних мальчиков. Подозреваемый находится под стражей.

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