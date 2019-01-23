Ошибка Лунева изменила команду: Семак объяснил поражение «Зенита» от «Локомотива»

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-23T14:37:39+03:00

По словам главного тренера сине-бело-голубых, его игроки провели два совершенно разных тайма

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Вчера, 22 января, «Зенит» провел первый матч в рамках товарищеского кубка, в котором участвуют «Спартак», Ростов» и «Локомотив». Вот железнодорожникам-то петербуржцы и уступили со счетом 1:3. Причины неудачной игры подопечных объяснил главный тренер сине-бело-голубых.

- Проигрывать всегда неприятно. Что касается игры, то сегодня мы увидели два абсолютно разных тайма: в первом «Локомотив» переигрывал полностью, во втором ситуация изменилась, - приводит слова Сергея Семака пресс-служба «Зенита».

Но в интервью каналу «Матч ТВ» прозвучала и другая причина неудачи.

- К сожалению, сказалась простая ошибка нашего вратаря, которая внутренне изменила команду, посетовал наставник петербуржцев.

При этом турнир все же носит тренировочный характер. Поэтому трагедии из поражения делать не стоит. К слову, в матче против «Локомотива» не играл Паредес, который, по словам Семака не полностью готов.

Впрочем, учитывая, что полузащитником интересуются «Пари Сен-Жермен» и «Челси», предложивший 40 миллионов евро, игрока могли и поберечь. Зато на поле вышел травмированный ранее Юрий Жирков.