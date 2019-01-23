2019-01-23T14:46:36+03:00
Общество

В Петербургском метро рассказали, что такое вагон-«батарейка»

Специальный электровоз способен ездить, когда контактный рельс выключен
Лилия КОЗЛОВА
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В метро Петербурга рассказали о том, что такое вагон-"батарейка"В метро Петербурга рассказали о том, что такое вагон-"батарейка"Фото: Артем КИЛЬКИН
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Метрополитен – это сложная организация, которая продолжает работать даже после того, как двери всех станций закрываются для пассажиров. В Петербургской подземке рассказали, что в ночное время по туннелям ходит специальный вагон-«батарейка».

- Ночью в метрополитене Петербурга проводится очень много работ: техническое обслуживание станций, эскалаторов, тоннелей. Однако после закрытия метро напряжение с контактного рельса снимается, и обычные составы уже не могут ездить между станциями. Для этого и используется «батарейка», - рассказали в пресс-службе Петербургского метро.

«Батарейками» называют контактно-аккумуляторные электровозы. Их используют для того, чтобы доставить на станции оборудование и материалы. Вместо пассажирских сидений в вагоне установлены аккумуляторы. Поэтому использование таких составов просто необходимо в метро.

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