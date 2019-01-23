2019-01-23T14:57:39+03:00
Общество

Синоптики предупредили о похолодании до минус 28 в Ленобласти

Суровые морозы придут в регион к ближайшим выходным, 25 и 26 января
Степан СТЕПАНОВ
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Суровые морозы придут в регион к ближайшим выходным, 25 и 26 января.Суровые морозы придут в регион к ближайшим выходным, 25 и 26 января.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Погода продолжает испытывать горожан на морозоустойчивость. К выходным в Ленобласти похолодает еще больше - в некоторых районах региона столбик термометра опустится под минус 30. В связи с неблагоприятными прогнозами МЧС по Ленинградской области и Санкт-Петербургу выпустило экстренное предупреждение.

- 24 - 26 января 2019 года в Ленинградской области на дорогах ожидается гололедица, а 25 и 26 января, по данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", на территории региона ночью будет понижение температуры воздуха до -28 градусов, - отметили спасатели.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой сохраняется вероятность ДТП, повышается вероятность возникновения аварий на объектах ЖКХ, а также происшествий, связанных со случаями переохлаждения и обморожения людей.

В МЧС также предупреждают о том, что в ближайшие дни сохранится вероятность происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед рек и водоемов Ленинградской области. При этом спасатели проинформировали о ледовой обстановке. Так, на акватории Невской губы у берегов толщина льда 25-35 см, далее до долготы маяка Шепелевский отмечается дрейфующий лед сплоченностью 9 – 10 баллов, толщиной 20-30 см. В районе Сестрорецка и Зеленогорска наблюдается припай толщиной 30–40 см, до долготы маяка Толбухин.

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