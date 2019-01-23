Почти полтонны белорусского сыра не пустили в Петербург
В Петербург не доехало почти пять центнеров сыра. Товар из Белоруссии не прошел ветеринарный контроль на российско-белорусской границе, поэтому был снова упакован и отправлен обратно.
- На границе России в деревне Лобок во время ветеринарного контроля был запрещен ввоз 450 килограммов сыра продукции АОА «Кобринского маслодельно-сыродельного завода» из Белоруссии, - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга.
Проверка выявила, что молочная продукция едет в Северную столицу без ветеринарных документов, которые подтверждают безопасность и происхождение товара. Кроме того, ненадлежащим образом осуществлялась и транспортировка сыра. В автомобиле, который перевозил продукт, отсутствовал специальный холодильник. Теперь сыр поедет обратно в Беларусь.