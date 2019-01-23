2019-01-23T15:05:19+03:00
Общество

Почти полтонны белорусского сыра не пустили в Петербург

Молочную продукцию везли без холодильника и документов
Лилия КОЗЛОВА
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500 килограммов сыра из Белоруссии запретили для ввоза в Петербург Фото: архив "КП"500 килограммов сыра из Белоруссии запретили для ввоза в Петербург Фото: архив "КП"
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В Петербург не доехало почти пять центнеров сыра. Товар из Белоруссии не прошел ветеринарный контроль на российско-белорусской границе, поэтому был снова упакован и отправлен обратно.

- На границе России в деревне Лобок во время ветеринарного контроля был запрещен ввоз 450 килограммов сыра продукции АОА «Кобринского маслодельно-сыродельного завода» из Белоруссии, - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга.

Проверка выявила, что молочная продукция едет в Северную столицу без ветеринарных документов, которые подтверждают безопасность и происхождение товара. Кроме того, ненадлежащим образом осуществлялась и транспортировка сыра. В автомобиле, который перевозил продукт, отсутствовал специальный холодильник. Теперь сыр поедет обратно в Беларусь.

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