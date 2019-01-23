2019-01-23T15:32:08+03:00
Общество

На севере Петербурга ловили нелегальных мигрантов

Полиция города на Неве провела рейд и проверила более тысячи иностранных граждан
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге проверили мигрантов на севере города Фото: архив "КП"В Петербурге проверили мигрантов на севере города Фото: архив "КП"
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В Петербурге на севере города прошли проверки иностранных граждан, которые приехали на заработки. В ходе рейда полиция выявила около двухсот нарушений в сфере миграции и розничной торговли.

- Рейд прошел в Калининском и Выборгском районах Петербурга рядом со станциями метро, на стройках и в общежитиях. За это время сотрудники полиции проверили документы более, чем у одной тысячи мигрантов, - сообщили в МВД города на Неве.

Всего было выявлено 175 административных нарушений, в том числе в сфере розничной торговли. К ответственности привлечены 163 мигрантов, 18 из которых будут выдворены из России. Также нарушения были обнаружены в сфере трудовой деятельности. Еще 12 иностранных граждан будут высланы за пределы страны. Организациям, которые попали под административные нарушения, грозят штрафы до миллиона рублей.

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