2019-01-23T15:45:56+03:00
Общество

«Царь-крошка»: Парк Героев в Купчино посыпали гранитными булыжниками

Коммунальщики Фрунзенского района решили не отставать от центра Петербурга и использовали самые модные методы благоустройства города
Петр КИБЕР
Поделиться:
Суровое Купчино - суровая гранитная крошка. Фото: vk.com/unreleased_dtpСуровое Купчино - суровая гранитная крошка. Фото: vk.com/unreleased_dtp
Изменить размер текста:

Россия – щедрая душа. Если уж посыпать город гранитной крошкой, то уж такой, чтобы мало не показалось. Так в Купчино, славящемся своим суровым, почти как в Челябинске, характером, дорожки в Парке Героев посыпали булыжниками. Вслед за «Царь-сосулей» в Петербурге появилась «Царь-крошка».

- Обычная крошка. Просто мы маленькие. Удобно! И зимой не скользит, и весной можно по ним будет лужи перепрыгивать, - иронизируют петербуржцы в соцсетях.

Некоторые горожане шутят, что за «крошкой» коммунальщики сходили на берег Финского залива, где и набрали камней, размером с кулак. Впрочем, другие жители Северной столицы напомнили, что все работы по благоустройству проходят за счет налогов петербуржцев, поэтому не лишним будет задать вопросы местной администрации.

Вот так посыпают Парк Героев в Петербурге. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Вот так посыпают Парк Героев в Петербурге. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Напомним, что накануне комитет по благоустройству отчитался о том, что центр Петербурга, в том числе Караванную улицу, Невский и Литейный проспекты начали посыпать гранитной крошкой, которая делает дороги менее скользкими. Такой метод широко применяется в Финляндии, с которой коммунальщики Северной столицы и взяли пример.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
4-летняя девочка из Гатчины умерла после съеденного манго
Диспетчера «Теплосети» обвинили в гибели двух парней при прорыве трубы на Измайловском проспекте
На севере Петербурга ловили нелегальных мигрантов
Почти полтонны белорусского сыра не пустили в Петербург
Ленобласть не будет менять маршруты автобусов до Петербурга
Синоптики предупредили о похолодании до минус 28 в Ленобласти
В Петербургском метро рассказали, что такое вагон-«батарейка»
Во Всеволжске начнется суд над 40-летним мужчиной, совращавшего мальчиков
Ошибка Лунева изменила команду: Семак объяснил поражение «Зенита» от «Локомотива»
Петербургский суд вернул иск уфимки к «ВКонтакте»
Житель Ленобласти забил до смерти сожительницу, которая отказалась готовить ему ужин
Акция «Блокадный свет» пройдет в Петропавловской крепости 27 января
В Петербурге открылся музей медицины блокадного Ленинграда
Серийный похититель велосипедов в Петербурге предстанет перед судом
Движение по улице Васенко будет ограничено до середины мая
Дороги Петербурга посыпали 150 тоннами гранитной крошки