«Царь-крошка»: Парк Героев в Купчино посыпали гранитными булыжниками

СЕГОДНЯ 15:45 2019-01-23T15:45:56+03:00

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Россия – щедрая душа. Если уж посыпать город гранитной крошкой, то уж такой, чтобы мало не показалось. Так в Купчино, славящемся своим суровым, почти как в Челябинске, характером, дорожки в Парке Героев посыпали булыжниками. Вслед за «Царь-сосулей» в Петербурге появилась «Царь-крошка».

- Обычная крошка. Просто мы маленькие. Удобно! И зимой не скользит, и весной можно по ним будет лужи перепрыгивать, - иронизируют петербуржцы в соцсетях.

Некоторые горожане шутят, что за «крошкой» коммунальщики сходили на берег Финского залива, где и набрали камней, размером с кулак. Впрочем, другие жители Северной столицы напомнили, что все работы по благоустройству проходят за счет налогов петербуржцев, поэтому не лишним будет задать вопросы местной администрации.

Вот так посыпают Парк Героев в Петербурге. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Напомним, что накануне комитет по благоустройству отчитался о том, что центр Петербурга, в том числе Караванную улицу, Невский и Литейный проспекты начали посыпать гранитной крошкой, которая делает дороги менее скользкими. Такой метод широко применяется в Финляндии, с которой коммунальщики Северной столицы и взяли пример.