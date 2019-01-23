2019-01-23T16:30:54+03:00
Общество

Диспетчера «Теплосети» обвинили в гибели двух парней при прорыве трубы на Измайловском проспекте

Теперь 36-летнему мужчине грозит до двух лет тюрьмы
Петр КИБЕР
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Диспетчеру "Теплосети" предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.Диспетчеру "Теплосети" предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Следствие предъявило обвинение диспетчеру компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», которого посчитали виновным в гибели двух человек при прорыве трубы с горячей водой на Измайловском проспекте.

- В результате ненадлежащего исполнения обвиняемым своих профессиональных обязанностей, выразившихся в нарушении нормативно-правовых документов, произошел прорыв трубопровода, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Петербургу.

Другими словами, старший диспетчер «Теплосети» не предотвратил коммунальную аварию, в результате которой погибли люди. Теперь 36-летнему мужчине грозит до двух лет тюрьмы по статье «причинение смерти по неосторожности». Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 28 сентября 2018 года. Во дворе дома 20 по Измайловскому проспекту. Горячая вода хлынула в подвальное кафе, в котором находились люди. В результате ЧП двое 20-летних парней погибли на месте.

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