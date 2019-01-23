2019-01-23T16:53:03+03:00
Происшествия

4-летняя девочка из Гатчины умерла после съеденного манго

После завтрака с фруктами плохо стало всем членам семьи приезжих из Молдавии
Петр КИБЕР
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Под Гатчиной 4-летняя девочка умерла после того, как съела манго.Под Гатчиной 4-летняя девочка умерла после того, как съела манго.Фото: Ирина КОЗЛИК
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Обычный завтрак с фруктами привел к трагедии в семье мигрантов из Молдавии, живущих в поселке Коммунар Гатчинского района. Маленькая 4-летняя девочка, попробовавшая манго, резко почувствовала себя плохо и умерла, несмотря на все усилия врачей.

- Сообщение о смерти ребенка поступило в полицию утром 23 января, - пишет паблик «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

По предварительной информации, все члены семьи употребляли в пищу плод манго и после этого и взрослые и дети почувствовали себя нехорошо. Но хуже всех стало 4-летней девочке. По всей видимости, юный организм не смог справиться с отравлением или же аллергической реакцией, которые и вызвали недомогание.

Прибывшие на вызов медики попытались оказать экстренную помощь ребенку, но, к сожалению, все их усилия оказались тщетными и девочка скончалась. Что стало причиной гибели ребенка – выясняют правоохранительные органы.

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