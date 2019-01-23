2019-01-23T19:35:59+03:00
Политика

Беглов подписал документ о назначении шести новых вице-губернаторов

Ранее все кандидатуры утвердил городской парламент
Петр КИБЕР
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Главой администрации губернатора и вице-губернатором стала Любовь Совершаева.Главой администрации губернатора и вице-губернатором стала Любовь Совершаева.Фото: Артем КИЛЬКИН
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Шесть новых заместителей Беглова

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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение «О кадрах», в котором идет речь о назначении новых членах городской администрации. С 24 января в должность вступают шесть вице-губернаторов.

- Назначить Совершаеву Любовь Павловну на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, - говорится в документе, текст которого приводит пресс-служба Смольного.

Кроме этого, она будет контролировать работу комитетов по информатизации и связи, миграционной и молодежной политике, взаимодействию со СМИ.

Также на должность вице-губернатора Петербурга, ответственного за транспорт и инвестиции утвержден Эдуард Батанов. Евгений Елин будет отвечать за экономическую политику. Владимир Княгинин стал ответственным за решение вопросов профессионального образования и научной политики города.

Курировать капитальное строительство, архитектуру и градостроительство, а также выявление и охрану объектов культурного наследия назначен Николай Линченко. Максим Шаскольский утвержден на должность вице-губернатора Петербурга, ответственного за энергетику и тарифное регулирование.

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