Паредес в Париже: полузащитник «Зенита» переходит в «ПСЖ» за 45 миллионов евро

СЕГОДНЯ 20:10 2019-01-23T20:10:44+03:00

Паредес почти что продан. В "ПСЖ", за 45 миллионов евро. Фото: Александр ГЛУЗ (архив)

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Аргентинский полузащитник Леандро Паредес, которого уже практически продали в лондонский «Челси» за 40 миллионов евро, может оказаться в «Пари Сен-Жермен». Местная спортивная пресса пишет, что игрок с семьей прилетел во Францию для подписания контракта.

- Представитель «Зенита» прибыл накануне в Париж, переговоры продолжаются и сегодня. Если все детали будут согласованы, то контракт подпишут уже 23 января, - пишет Paris United.

Косвено это подтверждается отсутствием Леандро Паредеса во вчерашнем матче «Зенита» с «Локомотивом» на турнире в Катаре, а также фотографиями жены полузащитника на фоне Эйфелевой башни, опубликованными в соцсетях 23 января.

Названа и цена, за которую сине-бело-голубые готовы уступить права на аргентинца. Это 45 миллионов евро. Обе стороны намерены как можно скорее определиться со сделкой.

- Или да, или нет, но сегодня, - сообщают спортивные инсайдеры.

Напомним, что Леандро Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из итальянской «Ромы» за 23 миллиона евро.

К слову, в сферу интересов «ПСЖ» входит и Клаудио Маркизио. Но если французы купят Паредеса, то итальянец им будет не особо нужен.