2019-01-23T21:35:06+03:00
Общество

На углу Московского и Обводного начали ломать историческую проходную «Петмола»

Бывшие корпуса молочного завода сносят под строительство элитного жилья
Петр КИБЕР
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На углу Московского и Обводного начали сносить проходную "Петмола". Фото: vk.com/unreleased_dtpНа углу Московского и Обводного начали сносить проходную "Петмола". Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Строительная техника начала работы по демонтажу проходной бывшего молочного комбината «Петмол» на углу Московского проспекта и Обводного канала. По проекту здесь должен быть построен новый жилой комплекс в стиле неоклассики.

- Ломают здание старого «Петмола». Объявлений об этом нет, припаркованные машины стоят ничем не прикрытые, - пишут очевидцы в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

К вечеру 23 января проходная бывшего молочного завода уже практически снесена. Впрочем, по проекту она должна быть воссоздана в одном из корпусов элитного ЖК, строящегося на этом месте.

Напомним, что исторически территорию занимал Скотопригонный двор, построенный в 1823-26 годах по проекту архитектора Шарлеманя. Часть из построек признана объектами культурного наследия (должны быть сохранены). Другие корпуса созданы уже в советское время специально для нужд молочного комбината. В 2009 году «Петмол» переехал в промзону Парнас, а на его месте начались демонтажные работы. В 2018 году у территории появился новый хозяин, который намерен построить здесь четыре 8-этажных жилых здания к 2022 году.

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