2019-01-23T21:45:55+03:00
Общество

За сутки с улиц Петербурга вывезли 67 тысяч кубометров снега

Но коммунальщикам не повезло, и он снова начал падать на город
Петр КИБЕР
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За сутки с улиц Петербурга вывезли 67 тысяч кубометров снега.За сутки с улиц Петербурга вывезли 67 тысяч кубометров снега.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Петербурга в ежедневном режиме отчитываются о работе коммунальных служб города. Так, по заявлению председателя комитета по благоустройству Владимира Рублевского, за сутки было вывезено 67 тысяч кубометров снега.

- В целом с 1 января дорожники вывезли уже более 1 миллион кубометров снега – почти в пять раз больше, чем за те же дни в прошлом году, - сообщает пресс-служба Смольного.

Но расслабляться дорожным службам, дворникам и всем причастным к уборке города не приходиться. Мало того, что нечищеных мест в Петербурге еще полным полно, так снег опять закружил над городом.

По прогнозу на 23 января, который дают синоптики, осадки будут небольшими, а уже в четверг ожидается до 5 сантиметров снега. Работать на его уборку будут 1154 единиц техники и 1057 дворников. Справятся они или нет, уже совсем скоро смогут оценить сами жители Северной столицы.

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