Десятки биотуалетов установят в Петербурге на время празднования Дня снятия блокады

СЕГОДНЯ 07:56 2019-01-24T07:56:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Начиная с пятницы, 25 января, до воскресения, 27 января, в Петербурге пройдут праздничные и памятные мероприятия в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Для того, чтобы петербуржцам было комфортнее посещать акции и смотреть на парад, в городе установят десятки бесплатных биотуалетов. Эту обязанность взял на себя «Водоканал».

- С 25 по 27 января на Манежной площади рядом с проектом «Улица жизни» будут работать 22 туалета. В субботу, 26 января, в первой половине дня с 9:30 до 14:00 будут открыты 15 бесплатных уборных на проспекте Мечникова, на проспекте Непокоренных у входа на Пискаревское кладбище, а также за мемориалом «Мать-Родина», - сообщили в пресс-службе «Водоканала».

В день парада, 27 января, на Дворцовой площади установят 43 передвижные кабины. Право на бесплатное посещение биотуалетов «Водоканала» предоставляется героя СССР и России, ветеранам ВОВ, труженикам тыла, блокадникам, жертвам политических репрессий, инвалидам, военнослужащим и детям.