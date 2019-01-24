Погода на 24 января в Петербурге: К городу приблизился циклон

СЕГОДНЯ 08:23 2019-01-24T08:23:25+03:00

В ночь на четверг улицы Северной столицы снова замело снегом

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Проснувшись утром 24 января, жители Петербурга, выйдя из дома, заметили, что за ночь улицы вновь припорошил снег: дорожки пропали, а автомобилистам приходится подолгу раскапывать машины. Днем осадки продолжат выпадать в некоторых районах.

- В четверг в Петербурге пришло небольшое потепление. Ночью температура воздуха не опускалась ниже минус 11 градусов. Днем 24 января температурные показатели сохранятся. В городе будет держаться 10-12 градусный мороз, - сообщает гидрометцентр Петербурга.

Небольшое повышение температуры в Северной столице связано с приближением циклона. Однако завтра уже все изменится. Ночью в пятницу, 25 января, снова похолодает до минус 20 градусов, местами до минус 23. Днем чуть потеплее – минус 13-15 градусов. Суббота и воскресение, 26 и 27 января, пройдут примерно при такой же погоде.