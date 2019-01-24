Петербуржцы выбрали главные проекты благоустройства города в 2018 году

СЕГОДНЯ 08:43 2019-01-24T08:44:00+03:00

В Петербурге выбрали лучшие проекты по благоустройству города в 2018 году Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Петербург – это крупный город, мегаполис. И как любое городское пространство, он должен быть комфортным для жителей, удобным и уютным. Правительство Северной столицы решило выяснить, что же из благоустройства в 2018 году больше всего пришлось по душе горожанам. Для этого было проведено голосование.

- Третье место досталось рекультивации полигона «Новоселкино». «Серебро» достается садовникам, которые в 2018 году высадили в Петербурге 12 тысяч деревьев. Это в три раза больше, чем двумя годами ранее, - рассказали в комитете по благоустройству города на Неве.

Больше всего жители Петербурга оценили то, как за предыдущий год были облагорожены почти 600 дворов и 19 общественных пространств. Потому что, безусловно, горожанам приятно иногда посидеть на улице, отдохнуть, и чтобы зелень и красота вокруг радовали глаз.

Проект «Формирование комфортной городской среды» продолжится и в 2019 году. На реализацию мероприятия было выделено 2,5 миллиарда рублей.