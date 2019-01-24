Фонтан кипятка высотой с дом полночи бил на детской площадке в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-24T10:14:45+03:00

В ночь на 24 января в Кировском районе бил гейзер высотой с дом Фото: СОЦСЕТИ

Вода залила все ближайшие машины во дворе на Маршала Жукова в ночь на 24 января [видео]

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Глубокой ночью на четверг, 24 января, в Кировском районе Петербурга произошла мощная коммунальная авария. Около половины первого ночи во дворах на проспекте Маршала Жукова из-под земли вырвался фонтан. Огромная струя горячей воды била с силой в небо, доставая до крыши десятиэтажного дома.

- Трубу прорвало во дворе дома 74 на Маршала Жукова. Уже залило все ближайшие машины, - сообщили местные жители в социальной сети.

Из-за того, что из трубы вырывается кипяток, вокруг фонтана образовался плотный туман. А утром, когда вода остынет и подморозит, вокруг будет настоящий каток. Свидетели ЧП отмечают, что прорыв трубы случился совсем рядом с детской площадкой, поэтому, хорошо, что авария произошла ночью, когда во дворе не играют дети.

Прорыв трубы на Маршала Жукова в Петербурге .

Местные жители пожаловались на то, что фонтан, после прорыва, бил еще не менее двух часов, несмотря на то, что службы были вызваны. Масштаб самого потопа оказался колоссальным.