Выпавшая с 14 этажа петербурженка упала в сугроб и осталась жива

СЕГОДНЯ 10:18 2019-01-24T10:18:50+03:00

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Все кто жалуется на плохую уборку снега зимой 2019 года, теперь смогут узнать и об обратной стороне медали. Сугроб, который ежедневно рос под окнами дома на улице Морской Пехоты в Кировском районе Петербурга, буквально спас жизнь девушке, которая выпала из окна 14 этажа. Чудесная история спасения произошла в среду, 23 января.

- Сегодня около четырех часов дня в соседнем доме по улице Морской Пехоты девушка-студентка выпала с 14 этажа. Огромная удача, что она упала в сугроб и осталась жива, - рассказал очевидец в социальной сети.

В том месте, куда упала петербурженка, оказалось так много снега, что он создал спасательную подушку. Девушка максимально мягко, насколько это возможно при полете с 14 этажа, рухнула в сугроб. На место быстро выехали спасательные службы и медики. О состоянии пострадавшей ничего не сообщается. Но даже если она отделалась ушибами или переломали, в любом случае, вчера у девушки явно случился второй день рождения.