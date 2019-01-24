Подросток стал жертвой извращенца в петербургском метро

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-24T10:45:43+03:00

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Несовершеннолетний молодой человек, едя в петербургском метро, стал сексуальной жертвой. Вечером 23 января он встретил в подземке извращенца, который обратил на мальчика слишком пристальное внимание. После этого первокурсник обратился в полицию, где рассказал об инциденте.

- Учащийся на первом курсе одного из колледжей Петербурга 16-летний парень ехал в среду, 23 января, около 18:40 часов в вагоне поезда. Когда он проезжал по туннелю между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская», увидел какого-то мужчину, который совершил в его отношения развратные действия, - сообщают «Невские новости», не давая уточнения степени извращения.

После того, как мужчина закончил со своими «делами», он вышел из вагона на станции «Маяковская» и скрылся в толпе. После обращения подростка в полицию, правоохранители начали проверку.