Разложившиеся трупы отца и сына нашли в квартире в Купчино

СЕГОДНЯ 11:15 2019-01-24T11:15:56+03:00

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Неприятный трупный запах начал доноситься из одной из квартир в доме на Бухарестской улице Фрунзенского района Петербурга. Настороженные соседи забили тревогу и обратились в среду, 23 января, в полицию. Когда правоохранители вскрыли дверь, то за ней обнаружили жуткую картину: два гниющих трупа.

- В квартире в доме 120/1 на Бухарестской улице в Купчино полиция обнаружила тела отца и сына 77-ми и 53-х лет, - сообщает «Мойка78».

Больше никого в жилом помещении на момент вскрытия не было. Сейчас полиция Фрунзенского района выясняет причины и обстоятельства смерти сразу двоих родственников. Тела мертвецов отправили на медэкспертизу. Специалисты установят причину и время смерти.