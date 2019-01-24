12-летняя девочка скончалась после ДТП в Ленобласти

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-24T11:31:16+03:00

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Утром в четверг, 24 января, в Ломоносовском районе Ленинградской области произошла серьезная авария. На дороге «Петродворец-Кейкино» женщина не справилась с управлением иномарки и совершила лобовое столкновение со встречным автомобилем. Сама водитель и ее 12-летняя пассажирка оказались госпитализированы. Увы, девочка скончалась в больнице.

- Девочка 2006 года рождения, которая была госпитализирована после аварии на 11 километре автодороги «Петродворец-Кейкино», от полученных травм скончалась в лечебном учреждении, - сообщила пресс-служба УГИБДД Петербурга.

Инцидент произошел в 8:30 утра 24 января. Женщина 1971 года рождения ехала за рулем автомобиля «Рено». В районе 11-километра дороги в Ломоносовском районе она потеряла управление, и машину вынесло на полосу встречного движения. Там ей на встречу ехал автомобиль «Митсубисси Паджеро», за рулем которого находился 35-летний мужчина. Машины столкнулись «лоб в лоб».

От удара у «Рено» смяло левую сторону автомобиля, у второй иномарки разбился капот. Женщина-водитель после оказалась в машине скорой помощи в состоянии средней тяжести. О здоровье второго водителя ничего не сообщается. Сотрудники дорожной полиции проводят проверку по факту ДТП.