2019-01-24T12:55:01+03:00
Общество

На Сестрорецком хлебозаводе нашли тараканов

Помимо насекомых прокуратура обнаружила еще много нарушений при проверке [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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На хлебном заводе в Сестрорецке прокуратура нашла тараканов Фото: прокуратура ПетербургаНа хлебном заводе в Сестрорецке прокуратура нашла тараканов Фото: прокуратура Петербурга
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В интернете стала появляться информация о том, что на Сестрорецком хлебозаводе, который находится в Курортном районе Петербурга, большие проблемы с санитарными условиями. В частности, люди стали жаловаться на тараканов, уверенно себя чувствующих на производстве. Прокуратура отправилась в хлебопекарню с проверкой. Ее результаты стали известны 24 января.

- Во время проверки инспекторы отметили некачественное проведение дезинфекции – в производственном цеху ползали тараканы. Производственное помещение плохо защищено от проникновения грызунов и насекомых, - сообщила прокуратура Петербурга.

Сырье для теста хранится в ненадлежащих условиях Фото: прокуратура Петербурга

Сырье для теста хранится в ненадлежащих условиях Фото: прокуратура Петербурга

Кроме того, сырье для выпечки тоже хранилось непонятно как. Продукты, которые используются для приготовления теста, хранятся в ненадлежащих условиях и без указания сроков годности. На складе давно не было ремонта, грязные лотки с хлебобулочными изделиями лежат на полу без подтоварников.

В итоге прокуратура Курортного района потребовала устранить нарушения и возбудила два дела об административных нарушениях. Также материалы проверки были переданы в Роспотребнадзор.

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