2019-01-24T13:16:30+03:00
Экономика

На Петербурге началось строительство первого за 30 лет крупного рыбопромыслового судна

По производительности и другим технико-эксплуатационным характеристикам будущее судно превзойдет все имеющиеся в стране аналоги
Степан СТЕПАНОВ
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Торжественная церемония закладки большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 прошла на Адмиралтейских верфях.Торжественная церемония закладки большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 прошла на Адмиралтейских верфях.
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В Северной столице на «Адмиралтейских верфях» началось строительство большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192. В торжественной церемонии закладки приняли участие начальник Управления организации рыболовства Федерального агентства по рыболовству Андрея Космина, председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Юрия Калабина, генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков и генеральный директор «Русской Рыбопромышленной Компании» Федор Кирсанов.

Рыбопромысловое судно проекта СТ-192 по своим техническим и технико-эксплуатационным характеристикам превосходит все рыбопромысловые суда своего класса, построенные в СССР. Как отметил генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, первое судно будет сдано заказчику уже в апреле 2020 года.

- Этот судно не зря называют супертраулером: оно очень экологичное, энергетически эффективное и позволит добывать и перерабатывать в два раза больше рыбы, чем обычное рыболовное судно, - подчеркнул генеральный директор ООО «РРПК» Федор Кирсанов. – Уверен, что с таким надежным партнером, как Адмиралтейские верфи мы успешно построим самую большую в мире серию супертраулеров, которая будет эффективно работать в море.

ТТХ судна:

Предназначен для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения и транспортировки его в порт.

дедвейт – 5 700 тонн;

вместимость грузовых трюмов – 5500 м3;

длина - 108,20 м;

ширина - 21 м;

осадка - 8,35 м;

автономность по запасам топлива – 45 суток;

экипаж – 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса;

скорость полного хода – 15 узлов.

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