На Петербурге началось строительство первого за 30 лет крупного рыбопромыслового судна
В Северной столице на «Адмиралтейских верфях» началось строительство большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192. В торжественной церемонии закладки приняли участие начальник Управления организации рыболовства Федерального агентства по рыболовству Андрея Космина, председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Юрия Калабина, генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков и генеральный директор «Русской Рыбопромышленной Компании» Федор Кирсанов.
Рыбопромысловое судно проекта СТ-192 по своим техническим и технико-эксплуатационным характеристикам превосходит все рыбопромысловые суда своего класса, построенные в СССР. Как отметил генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, первое судно будет сдано заказчику уже в апреле 2020 года.
- Этот судно не зря называют супертраулером: оно очень экологичное, энергетически эффективное и позволит добывать и перерабатывать в два раза больше рыбы, чем обычное рыболовное судно, - подчеркнул генеральный директор ООО «РРПК» Федор Кирсанов. – Уверен, что с таким надежным партнером, как Адмиралтейские верфи мы успешно построим самую большую в мире серию супертраулеров, которая будет эффективно работать в море.
ТТХ судна:
Предназначен для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения и транспортировки его в порт.
дедвейт – 5 700 тонн;
вместимость грузовых трюмов – 5500 м3;
длина - 108,20 м;
ширина - 21 м;
осадка - 8,35 м;
автономность по запасам топлива – 45 суток;
экипаж – 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса;
скорость полного хода – 15 узлов.