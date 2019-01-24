2019-01-24T13:16:26+03:00
Общество

В Петербурге планируют построить кольцевую линию метро

Новая линия будет пересекать как действующие, так и проектируемые линии подземки
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге планируют строительство кольцевой линии метроВ Петербурге планируют строительство кольцевой линии метроФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Метро в Петербурге планирует серьезно развиваться. В четверг, 24 января, стало известно, что в Северной столице собираются построить кольцевую линию метрополитена, которая станет связующим звеном для всех существующих и запроектированных линий. Однако когда именно она появится, пока что не уточняется.

- Проектируемый участок от станции «Большой проспект-2» до станции «Лесная-2» станет первой очередью строительства Кольцевой линии петербургского метро, - сообщила Главгосэкспертиза России.

Пока что планируется строительство станций «Большой проспект-2», «Василеостровская-2», «Петроградская-2», «Кантемировская» и «Лесная-2». Кроме того, «Спортивная» должна будет стать пересадочным узлом с Кольцевой на Фрунзенско-Приморскую линию. Разумеется, новая линия будет соединять все существующие и проектируемые станции на линиях Лахтинско-Правобережной, Невско-Василеостровской, Фрунзенско-Приморской, Московско-Петроградской и Кировско-Выборгской.

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