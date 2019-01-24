2019-01-24T14:01:14+03:00
Общество

Депутат Ильковский призвал не ныть петербуржцев: «Вы еще снега не видели!»

Запись чиновника шокировала пользователей соцсетей
Степан СТЕПАНОВ
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Дмитрий Ильковский считает, что в Зимбабве завидуют нашим сугробам.Дмитрий Ильковский считает, что в Зимбабве завидуют нашим сугробам.
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Неубранные дороги, сугробы по колено. Эту зиму петербуржцы замомнят надолго. Только вот некоторые чиновники искренне не понимают, чем недовольны горожане. Депутат от партии «Единая Россия», экс-глава муниципального образования мунициального округа Петровский Санкт-Петербурга Дмитрий Ильковский настолько возмутился жалобами жителей города на Неве, что разразился постом на своей страничке в соцсети.

- Снег и снег! Пройдет скоро. Столько негодования у народа, - негодует чиновник. - Да работают коммунальные службы изо всех сил, насколько можно. А многие бы жители могли бы и дома посидеть, нет же, прутся на улицу, по делу и без дела. Все им не так - то скользко, то мокро, то снежно .Терпения вообще нету... Питерцы! Вы еще снега не видели, когда траншеи люди пробивают в сугробах выше роста человеческого, чтобы на работу пройти.

Как пишет eg.ru, пользователей подобный комментарий чиновника из Северной столицы возмутил до глубины души.

«Депутат, так же как и любое лицо из правительства, не имеют право размещать такие посты. В том что город не готов к зиме виноваты не петербуржцы, а городская власть», «Слишком мало мозгов и совести», - не стеснялись комментаторы. Однако даже после этого Ильковский продолжал муссировать тему.

- Не ныть! Зима она и есть зима! Значит снег! Вот нам в Зимбабве щас завидуют... Надо им снегоуборочных лопат послать, чтобы тамошние темнокожие жители ломали голову, что с ними делать (авторская орфография и пунктуация сохранены, - примеч.Ред.).

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