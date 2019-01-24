2019-01-24T14:50:46+03:00
Общество

Следующее повышение тарифов ЖКХ в Петербурге произойдет в июле

В среднем квитанции горожан «потяжелеют» на 147 рублей по сравнению с декабрем 2018 года
Петр КИБЕР
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Следующее повышение тарифов ЖКХ будет в июле.Следующее повышение тарифов ЖКХ будет в июле.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Петербурге произойдет в июле 2019 года. По заверению специалистов городского комитета по тарифам, по сравнению с ныне действующими ценами, в среднем квитанции «потяжелеют» на 147 рублей.

- С января 2019 года тарифы выросли на 1,7 процента или на 43,64 рубля в денежном выражении за нормативные 24 квадратных метра, - приводит слова зампреда жилищного комитета Людмилы Соловьевой корреспондент «КП-Петербург» с пресс-конференции, посвященной вопросам ценообразования.

В настоящий момент средний счет жителя Петербурга за коммунальные услуги составляет 4095 рублей.

Следующая «прибавка» станет более существенной. Тарифы вырастут сразу на 4,3 процента или 147 рублей. Это произойдет в июле 2019 года.

Впрочем, в январе реальное увеличение размера оплаты у некоторых горожан оказалось гораздо сильнее даже тех 16 процентов, которые были обусловлены морозами и большим расходом теплоэнергии. Поэтому кроме увеличения тарифа, надо смотреть еще и на прогноз погоды. Чем за окном холоднее, тем придется платить больше.

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