Петербургский промышленный комплекс вышел на докризисный уровень
Шесть лет понадобилось предприятиям Санкт-Петербурга, чтобы преодолеть последствия кризиса и выйти на уровень, превышающий показатели 2012 года – самого успешного в новейшей истории города.
- Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге по итогам 2018 года составил 105 процентов по сравнению с прошлым годом, - сообщает пресс-служба Смольного.
По мнению чиновников комитета по экономической политике и стратегическому планированию, основным «драйвером» - толчком к развитию промкомплекса стали инвестиции. За период с 2016 по 2018 годы их объем составил более 300 миллиардов рублей.
В Смольном уверены, что показатели роста говорят об адаптации петербургских предприятий к пост-кризисным условиям и переходу к фазе устойчивого роста, которая произошла благодаря модернизации заводов и улучшения показателей производительности труда.