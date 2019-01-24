2019-01-24T15:17:42+03:00
Общество

Петербургский промышленный комплекс вышел на докризисный уровень

По объему производства, 2018 год превысил показатели 2012-го
Петр КИБЕР
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Промышленное производство в Петербурге вышло на докризисный уровень 2012 года.Промышленное производство в Петербурге вышло на докризисный уровень 2012 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Шесть лет понадобилось предприятиям Санкт-Петербурга, чтобы преодолеть последствия кризиса и выйти на уровень, превышающий показатели 2012 года – самого успешного в новейшей истории города.

- Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге по итогам 2018 года составил 105 процентов по сравнению с прошлым годом, - сообщает пресс-служба Смольного.

По мнению чиновников комитета по экономической политике и стратегическому планированию, основным «драйвером» - толчком к развитию промкомплекса стали инвестиции. За период с 2016 по 2018 годы их объем составил более 300 миллиардов рублей.

В Смольном уверены, что показатели роста говорят об адаптации петербургских предприятий к пост-кризисным условиям и переходу к фазе устойчивого роста, которая произошла благодаря модернизации заводов и улучшения показателей производительности труда.

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