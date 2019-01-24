2019-01-24T15:18:20+03:00
Происшествия

У гостьи Петербурга угнали «Лексус» прямо из-под носа

Женщина сидела в кафе, когда увидела в окно свою машину, уезжающую в неизвестном направлении
Лилия КОЗЛОВА
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У гостьи Петербурга угнали из-под носа "Лексус" в Московском районе Фото: архив "КП"У гостьи Петербурга угнали из-под носа "Лексус" в Московском районе Фото: архив "КП"
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Поездка в Петербург для 40-летней женщины обернулась не только походами по музеям и осмотром достопримечательностей. Гостья Северной столицы осталась без машины, на которой приехала в город. Случилось это за считанные минуты в среду, 29 января, пока женщина зашла передохнуть в кафе.

- Гостья Петербурга 23 января обратилась в полицию Московского района с бедой. По словам 40-летней женщины, она сидела в кафе в одном из торговых центров на Варшавской, когда угнали ее «Лексус», - сообщили в МВД Петербурга.

Попивая кофе, она увидела через окно, как ее машина отъезжает от припаркованного места. Шокированная женщина сразу же побежала на улицу, но поняв, что автомобиль уже скрылся из вида, направилась к стражам правопорядка за помощь.

Проблема в том, что на этом автомобиле гостья и приехала в Петербург. По всей видимости, уезжать теперь ей придется на поезде или самолете. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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