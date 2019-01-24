Пьяный мужчина пытался устроить поножовщину в школе во Всеволожске

СЕГОДНЯ 15:36 2019-01-24T15:36:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в четверг, 24 января, сотрудники Росгвардии задержали в школе Всеволожского района Ленинградской области пьяного мужчину с ножом. Ранее судимый гражданин устроил разборку с бывшим мужем своей нынешней пассии. Причиной конфликта, возможно, стал ребенок. А скорее всего – алкоголь.

- Утром в одну из школ Всеволожска пришла нетрезвая женщина и ее сожитель, которая хотела забрать своего ребенка, проживающего сейчас с отцом, ее бывшим супругом. Работники учреждения пьяной матери сына не отдали и позвонили его отцу, - сообщила пресс-службы Росгвардии.

Когда отец мальчика пришел в школу, нынешний сожитель женщины достал нож и стал угрожать мужчине. Увидев эту ситуацию, охранник школы сразу же нажал «тревожную кнопку». В учебное заведение незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны, который задержал потенциально опасного мужчину до того, как произошло что-то нехорошее.

Позже выяснилось, что задержанный мужчина уже ранее был судим за грабеж и незаконное хранение наркотиков. Росгвардейцы передали его в руки полиции, которые начали проверку инцидента.