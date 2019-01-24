2019-01-24T16:05:27+03:00
Происшествия

В Ленобласти задержали педофила, снимавшего детское порно

52-летний житель Приозерска не только развращал малолетних, но и рассылал запретное видео через мессенджеры
Петр КИБЕР
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В Ленобласти арестовали педофила, снимавшего и распространявшего порно с детьми.В Ленобласти арестовали педофила, снимавшего и распространявшего порно с детьми.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Суд арестовал жителя Приозерска, который снимал на видео свои сексуальные утехи с малолетними и рассылал записи через мессенджеры.

- По данным следствия, в интернете мужчина познакомился с женщиной, с которой у него завязалась переписка. В ходе общения подозреваемый отправил через мессенджер WhatsApp несколько порнографических роликов,- сообщает пресс-служба Следственного Управления Следкома РФ по Ленинградской области.

На записях взрослый человек занимался сексом с несовершеннолетними. Увидев шокирующее видео, женщина обратилась в полицию. Стражи порядка быстро установили личность педофила и приехали к нему домой с визитом. Там следователи изъяли компьютерную технику, а также жесткие диски, карты памяти и прочее оборудование.

Позднее было установлено, что съемки производились в начале 2000-х годов, а одному из детей на видео было на тот момент девять лет.

В отношении 52-летнего мужчины заведено дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», по которой ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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