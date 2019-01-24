2019-01-24T17:46:10+03:00
Общество

Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в Госстройнадзор Петербурга

Визит силовиков в здание ведомства на улице Зодчего Росси оказался неприятным сюрпризом
Петр КИБЕР
Поделиться:
Оперативники ФСБ пришли с проверкой в Госстройнадзор.Оперативники ФСБ пришли с проверкой в Госстройнадзор.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ранним утром 24 января в дверь здания Госстройнадзора Петербурга постучали. С визитом на улицу Зодчего Росси прибыли сотрудники ФСБ, которые намеревались провести проверку в ведомстве. Впрочем, в самом Госстройнадзоре факт обысков опровергли.

- Ранее опубликованная информация о том, что у нас проходят обыски, не соответствует действительности, - сообщили в пресс-службе Госстройнадзора.

По их словам, сотрудники ФСБ проводят «гласные оперативные мероприятия». А сами работники Госстройнадзора Санкт-Петербурга оказывают всяческое содействие оперативникам.

По предварительной информации, силовики заинтересовались документацией надзорного ведомства и наведались в кабинеты руководителя службы Евгения Кима, его первого заместителя Елены Чеготовой, а также начальника управления выдачи разрешений Арсения Волкова.

Что стало причиной визита сотрудников ФСБ в Госстройнадзор – не сообщается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд вернул в прокуратуру дело фигурантов о насилии в детдоме
«Зенит» заработал 168 миллионов евро и вошел в топ-25 самых доходных клубов Европы
В Ленобласти задержали педофила, снимавшего детское порно
Новгородская чиновница объяснила, почему женщинам, родившим после 30, деньги не нужны
Пьяный мужчина пытался устроить поножовщину в школе во Всеволожске
У гостьи Петербурга угнали «Лексус» прямо из-под носа
Петербургский промышленный комплекс вышел на докризисный уровень
Следующее повышение тарифов ЖКХ в Петербурге произойдет в июле
На проспект Пятилеток «из Хогвартса»: Петербуржцы сняли на видео сову
Депутат Ильковский призвал не ныть петербуржцев: «Вы еще снега не видели!»
В Петербурге планируют построить кольцевую линию метро
На Петербурге началось строительство первого за 30 лет крупного рыбопромыслового судна
На Сестрорецком хлебозаводе нашли тараканов
Автомобилисты Петербурга жалуются на пробки из-за колонны военной техники
Петербуржец умер в драке за парковочное место
12-летняя девочка скончалась после ДТП в Ленобласти
Разложившиеся трупы отца и сына нашли в квартире в Купчино
Подросток стал жертвой извращенца в петербургском метро
Выпавшая с 14 этажа петербурженка приземлилась в сугроб и осталась жива
Фонтан кипятка высотой с дом полночи бил на детской площадке в Петербурге
Петербуржцы выбрали главные проекты благоустройства города в 2018 году
Погода на 24 января в Петербурге: К городу приблизился циклон
Десятки биотуалетов установят в Петербурге на время празднования Дня снятия блокады
Петербургские фигуристы претендуют на медали чемпионата Европы 2019
За сутки с улиц Петербурга вывезли 67 тысяч кубометров снега
На углу Московского и Обводного начали ломать историческую проходную «Петмола»
Смольный законсервирует недостроенные станции метро
Реконструкция Гореловского путепровода завершится в августе 2019 года