Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в Госстройнадзор Петербурга

СЕГОДНЯ 17:46 2019-01-24T17:46:10+03:00

Оперативники ФСБ пришли с проверкой в Госстройнадзор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Визит силовиков в здание ведомства на улице Зодчего Росси оказался неприятным сюрпризом

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Ранним утром 24 января в дверь здания Госстройнадзора Петербурга постучали. С визитом на улицу Зодчего Росси прибыли сотрудники ФСБ, которые намеревались провести проверку в ведомстве. Впрочем, в самом Госстройнадзоре факт обысков опровергли.

- Ранее опубликованная информация о том, что у нас проходят обыски, не соответствует действительности, - сообщили в пресс-службе Госстройнадзора.

По их словам, сотрудники ФСБ проводят «гласные оперативные мероприятия». А сами работники Госстройнадзора Санкт-Петербурга оказывают всяческое содействие оперативникам.

По предварительной информации, силовики заинтересовались документацией надзорного ведомства и наведались в кабинеты руководителя службы Евгения Кима, его первого заместителя Елены Чеготовой, а также начальника управления выдачи разрешений Арсения Волкова.

Что стало причиной визита сотрудников ФСБ в Госстройнадзор – не сообщается.