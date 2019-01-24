Суд вернул в прокуратуру дело фигурантов о насилии в детдоме

СЕГОДНЯ 18:38 2019-01-24T18:38:40+03:00

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Кировский районный суд Петербурга вернул в прокуратуру дело в отношении Валентина Михайлова, Вячеслава Прикащикова и Михаила Никитина, которых обвиняют в запугивании малолетних воспитанников детдома, которых насиловали воспитатели и старшие ученики.

- Возвратить дело Генеральному прокурору РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом в соответствии, - говорится в тексте постановления, который приводит Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что дело о насилии в детском доме номер 10 (ныне - «Центр для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей») прогремело в апреле 2017 года. Тогда один из бывших воспитанников учреждения обвинил в эпизодах сексуального насилия сотрудников и старших воспитанников детдома. Все преступления свершались с 2005 по 2010 годы.

Позднее следователи задержали, а суд арестовал нескольких воспитателей, бывшего директора детдома и других участников драмы. А через некоторое время в поле зрения полиции попали еще три человека – Михайлов, Прикарщиков и Никитин - бывшего воспитатель, родственник одного из обвиняемых и экс-воспитанник детского дома принуждали потерпевших к даче ложных показаний угрозами и шантажом.

Сегодняшним решением суда Михайлов из под стражи выпущен под подписку о невыезде, а Прикарщиков и Никитин и так находились под ней.