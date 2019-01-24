Беглов встретился с новым главой Налоговой службы Петербурга

СЕГОДНЯ 19:02 2019-01-24T19:02:38+03:00

Врио губернатора призвал увеличить поступления в бюджет со сборов до 1 миллиарда рублей

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Сегодня в Смольном обсуждались такие насущные вопросы, как наполнение городского бюджета с помощью сборов. 24 января глава Петербурга Александр Беглов встретился с новым руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Александром Гнедых и замглавы ФНС Сергеем Аракеловым.

- Для развития города нам необходимо увеличить налоговые поступления в бюджет. Перед Петербургом стоит амбициозная задача – выйти на 1 триллион рублей. Рассчитываю на вашу поддержку, - приводит слова врио губернатора пресс-служба Смольного.

При этом глава Се5верной столицы отметил, что сам бюджет необходимо сделать «прозрачным для горожан, чтобы каждый видел, куда и на что уходят деньги.

Также сегодня Александр Беглов встретился и с руководством регионального управления МЧС по Петербургу. Здесь темой встречи стала безопасность горожан, в особенности в зимние холода.