Петербуржцы увидели второе за неделю гало

СЕГОДНЯ 21:22 2019-01-24T21:22:49+03:00

Небесное свечение вокруг солнца на этот раз появилось над Васильевским островом

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Морозная и ясная погода не перестает баловать петербуржцев красочными атмосферными явлениями. Всего за неделю жители Северной столицы смогли стать свидетелями «кровавой Луны» при ее затмении, а также два раза увидеть нимб вокруг Солнца.

- Прямо сейчас над корабельным фарватером гало над Невой. С Кожевенной линии видно, - похвастались восторженные жители Северной столицы в соцсетях.

Но, к сожалению, и второе гало оказалось неполным. Сплошного светящегося нимба вокруг Солнца не удалось увидеть. Также как и в начале недели в Купчино, над Васильевским островом были видны лишь две сияющие «скобки».

Впрочем, неизбалованным солнцем петербуржцам и такое атмосферное явление за радость. Но кто знает, вдруг природа расщедрится и подарит жителям города на Неве новое чудо, ведь погода к этому располагает. Синоптики прогнозируют до минус 23 градусов на 25 и 26 января.

Тогда точно можно будет цитировать Пушкина: «Мороз и Солнце, день чудесный!»