Мороз и туман накроют Петербург в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 21:43 2019-01-24T21:43:26+03:00

В городе на Неве температура опустится до 23 градусов ниже ноля, а в Ленобласти ждут и все 28

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Суровые морозы, которых Северная столица, несмотря на свое второе имя, не видела уже несколько лет, все же придут в город. В пятницу, 25 января, в Петербурге столбик термометра опустится до 20 градусов ниже ноля, а местами и до 23-х. Но только ночью.

- Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, слабый. Днем температура воздуха составит 13-15 градусов со знаком минус. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днем повышаться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Не забыли синоптики предупредить водителей о гололедице, хотя это скорее формальность, ведь за последние три недели к состоянию дорог автомобилисты должны были привыкнуть. С другой стороны, напоминание никогда не помешает, а количество ДТП, которое раз за разом бьет рекорды, показывает, что не все люди за рулем отдают отчет в своих действиях.

Так что будьте внимательнее на дорогах и кутайтесь в шарфы – мороз грядет.